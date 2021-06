Joan Carles I també tenia un compte ocult a Andorra

Els comptes a Suïssa, els viatges amb Corinna i la fuga als Emirats Àrabs no ho eren tot.. Ho ha explicat El Confidencial, que ha confirmat que el compte a Andbank va estar obert. El compte està cancel·lat des del 2016, any en què el Principat va comprometre's a compartir amb altres països informació bancària dels estrangers que tenien actius al seu territori.El compte corrent estava controlat per la, que es va dissoldre el passat 4 de maig. Amb aquest nou descobriment, lesde Joan Carles queden eni el deixa més prop de rebre unaper part de laCal recordar que el passat mes del'emèrit va fer laa Hisenda deper rendes no declarades. Concretament, es tracta d'uns pagaments en espècies vinculats a vols de jets privats per la fundació Zagatka, propietat d'un cosí llunyà de l'emèrit, Álvaro d'Orleans. Elva arribar elcorresponents a un deure tributari que volia eludir el delicte fiscal.La investigació fiscal al voltant de Joan Carles de Borbó, que fins ara es basava només en patrimoni ocult que l'emèrit tenia a, ha portat els investigadors a Andorra. Hi han detectat una transferència de laque, suposadament, anava a parar a Stream SA, al Panamà, però que va fer cap a Andorra.

