ERC fa un tomb radical a l'Ajuntament de Tarragona i incorpora Junts al pacte amb la CUP

Gràcies per tot Tarragona 🥰 — Hermán Pinedo (@HermanPinedo90) June 15, 2021

El serial de l'ampliació delté avui una de les cites més importants: l'alcalde, Pau Ricomà, presenta a dos quarts de dotze del migdia un nouque, segons avança el Diari de Tarragona, inclourà no només la-amb qui ja hi va haver acord previ- sinó també-un grup que s'havia autodescartat fa només unes setmanes. Això deixa presumiblement, Carla Aguilar i Hermán Pinedo. La seva formació havia dit en reiterades ocasions que vetava l'entrada dels neoconvergents, però tampoc havia fet passes en ferm per incorporar la CUP.Queda pendent conèixer quins seran elsi si allò que separava CUP i Junts s'ha resolt d'alguna manera. També, quin serà el. En els últims dies s'havia especulat amb què els Comuns no volien cedir cap de les seves àrees a les dues regidores de la CUP, un fet que no va semblar bé a Esquerra Republicana, soci majoritari del pacte de govern signat precisament avui fa dos anys.En aquest període, els republicans han gaudit delgairebé permanent de les altres duesal plenari, això sí, des de fora. Només Dídac Nadal (Junts) tenia un càrrec, el de president de l'empresa de mercats (ESPIMSA). Des de l'oposició, Ricomà s'ha trobat més còmode negociant amb aquestes dues formacions que amb els seus socis actuals, que han dilatat en el temps una de les exigències principals d'ERC: ampliar el govern per tenir més mans i repartir carteres.A l'espera d'una compareixença pública o d'un comunicat, el regidor Hermán Pinedo ha fet públic a través del seu compte de Twitter que deixarà el govern. Amb un "gràcies per tot Tarragona", Pinedo, que s'encarregava fins avui de les àrees de Patrimoni i Habitatge, continuarà com a regidor a l'oposició. Aquest dimarts al matí el grup municipal s'ha reunit per avaluar la situació i finalment han pres una decisió definitiva en la línia del que ja s'havia apuntat prèviament.

