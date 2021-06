La llamborda més famosa del món

Escalf a la gent de Reus. Tant de bo el lladregot torni la llombarda desapareguda. #EstàPassantTV3

▶️https://t.co/9YTJcPz5uR pic.twitter.com/4x0TzOMEP3 — Està passant (@estapassanttv3) June 14, 2021

Anem a pams. @GremiForners, no li hauriem de donar coques AMB cireres a l'@emparmoliner de per vida? No s'ho té ben guanyat? Embaixadora del reusenquisme global. https://t.co/F71bYfEwXT — La Llamborda de Reus (@LlambordadeReus) June 14, 2021

Des de l'anunci de la setmana passada per part delper denunciar que un grup de sis persones s'havia endut una, curiosos, mitjans d'abast nacional i veïns s'han interessat per les evolucions del que alguns han anomenat, amb fina ironia, el "llambordagate".Cal apuntar que l'alcalde va instar els individus que es va emportar la pedra a retornar-la, ni més ni menys que a una, abans d'aquest dilluns.Lesno es van fer esperar. Col·lectius deque asseguraven tenir la llamborda i que exigien delirants condicions per tornar-la;per vorejar el buit (també emocional) que ha deixat la pedra a plaça;a canvi de pistes; i Twitter en què la protagonista de la història ha cobrat vida han fet més amena l'espera fins aquest dilluns, moment en què ha expirat l'ultimàtum de Pellicer.De fet, el batlle reusenc va apuntar que si es tornava la pedra en el període estipulat. És d'esperar, en conseqüència, que si des del consistoridel moment en què van sostreure la llamborda, ara es pugui iniciar la investigació pertinent per esclarir els fets, si s'escau. Sigui com sigui, d'actes vandàlics i incívics en tenim, per desgràcia, molts altres exemples, a Reus.Ahir en va fer mofa en Peyu al programa d'humor Està passant:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor