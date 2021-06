. Una jornada en la qual van participar una vuitantena de periodistes i editors de premsa vinguts de tota Catalunya, i que s'esperava amb moltes ganes que durant el darrer any i mig, a causa de la pandèmia, l'entitat no va poder celebrar de forma presencial cap de les seves trobades periòdiques.Al parlament d'obertura, el president de l'entitat,, va lloar la resistència i la resiliència d'aquesta premsa que "ha superat moltes vicissituds i continua estant al peu de canó." També va posar èmfasi en el llarg camí recorregut fins avui pels qui des de sempre han tingut el territori com el seu estendard: "Va ser la premsa comarcal i local qui va inventar el Quilòmetre 0". I ho va reblar dient que "la veritable premsa de proximitat, és la premsa comarcal i local. Aquella que els seus lectors fan l'esforç d'anar a comprar-la, des de fa molts anys".Dissabte també es va lliurar l'11a edició dels Premis Premsa Comarcal que guardonen a les millors portades de l'any 2020. El nou secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació,, en un dels seus primers actes exercint el seu càrrec, va ser l'encarregat de fer el lliurament.amb la primera plana del 30 d'abril de 2020, que en plena pandèmia titulava "Dia de Treball" i s'homenatjava als treballadors del sector sanitari. La millor portada de quinzenals i mensuals va ser per a La Segarra del febrer de 2020 que amb el títol "Molins, parlem-ne!" posava en dubte amb una sola imatge el desenvolupament de parcs eòlics al territori. I la millor portada de bimestrals i trimestrals va ceraure en El Cèrvol en la seva edició de gener-febrer de 2020 amb una il·lustració acompanyada del títol "Carnestoltes 2020" . El premi al Millor digital va ser per a el9nou.cat.Pel que fa al Premi Premsa Comarcal 2020 pel "seu suport a la Premsa Comarcal" enguany va recaure en el; i va recollir el guardó Joan Maria Morros, Degà de l'entitat, que va destacar que "la premsa i els periodistes són un bé essencial i imprescindible, tal com ha quedat demostrat aquest darrer any".. La reconeguda reportera de TVE, menció d'Honor dels Premis Nacionals de Comunicació a proposta de l'ACPC, va oferir la ponència Informar: un repte, abans i ara en la qual va repassar la seva carrera a partir del que ha suposat cadascun dels molts països en què ha treballat, i va animar a l'ACPC a continuar essent una bona font d'informació propera, veraç i de qualitat, just ara en què "cal estar ben informats i no simplement entretinguts".Mentre que el popular escriptor, en la xerrada De la realitat més propera a la ficció històrica: una trajectòria de novel·la, va relatar com va passar dels mitjans de proximitat a l'èxit de la ficció històrica, "que no deixa de ser periodisme però amb algunes llicències".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor