Ja poden demanar cita per la segona dosi els vacunats de 60 a 69

que han de rebre la segona dosi de la vacuna d'AstraZeneca. Es tracta dels ciutadans nascuts entre el 1961 i el 1952 que fa quasi tres mesos que van rebre la primera dosi. S'han començat a enviar SMS a les persones que compleixen aquesta setmana les 11 o 12 setmanes de la primera dosi, i se'ls convoca a programar-se la cita a través de la web.Les persones dins d'aquest grup d'edat podran demanar cita a través de la pàgina web vacunacovidsalut.cat. La secretària de Salut Pública,, ja va assenyalar aquest dijous que les primeres persones d'entre 60 i 69 anys ja els tocava rebre la segona dosi, considerat l'interval òptim per a la immunitat.En qualsevol cas, la secretària de Salut Pública va exposar que, si bé fins ara es buscava vacunar amb segona dosi al voltant de la setmana 12, per arribar a més població,, per a més protecció davant de la variant Delta, que s'escapa de forma parcial, sobretot amb primera dosi.

