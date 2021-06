Junts trasllada a Aragonès que caldrà explorar «totes les vies» si fracassa el diàleg

La primera reunió entrei el grup parlamentari de Junts s'ha celebrat quan encara ressona l'intercanvi epistolar de la setmana passada entrei Jordi Sànchez a tomb de la vigència del mandat de l'1-O i de quina estratègia ha de seguir el procés. Albert Batet i Mònica Sales, responsables a la cambra catalana del partit que lidera Carles Puigdemont, han traslladat al president de la Generalitat -acompanyat per la consellera Laura Vilagrà-. "Hem de treballar incansablement per aconseguir la independència i gestionar amb solvència les necessitats de la ciutadania són els dos reptes de la legislatura", ha assenyalat Batet en un comunicat.Junts, en la trobada, ha recordat que és una "oportunitat" per a l'independentisme haver aconseguit el, i també han aprofitat per aseenyalar que només l'amnistia i l'autodeterminació poden resoldre el conflicte amb l'Estat. Batet, això sí, s'ha compromès a col·laborar de manera "honesta" amb la taula de diàleg, almenys durant un període de dos anys. Vilagrà, en una compareixença posterior a la trobada, també ha indicat que s'ha parlat de-pas previ a la reunió de la mesa amb el govern espanyol-, i ha remarcat que l'ordre del dia de la cita amb l'Estat s'ha de desenvolupar en aquests termes acordats. Aragonès i Pedro Sánchez s'han de reunir en les properes setmanes a la Moncloa per abordar la nova agenda del diàleg, abonada pels indults.Vilagrà ha indicat que l'entesa entre ERC i Junts ja defineix què farà l'independentisme "els propers anys", i ha remarcat que encara no hi ha data per la cita entre els dos presidents. La consellera de la Presidència, per bé no són entusiastes de la negociació amb l'Estat. Al llarg dels propers dies, la resta de grups parlamentaris passaran per Palau i es reuniran amb Aragonès. El president se sotmetrà aquest divendres a la segona sessió de control al Parlament des que va ser investit, i continuarà amb la seva agenda de contactes amb els agents socials i econòmics del país en el primer compàs del mandat.

