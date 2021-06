Un home se suïcida a Barcelona abans de ser desnonat

Un veí del barri de Sants de Barcelonaabans de ser desnonat de casa seva. La informació l'ha avançat El País i l'ha pogut confirmar. Fonts oficials de l'Ajuntament asseguren que l'home s'ha tret la vida després que la comitiva judicial arribés al pis on vivia.Les mateixes fonts expliquen queemès pels serveis socials de Barcelona. El jutjat, però, va emetre igualment l'ordre de desnonament per avui. Des de l'Ajuntament asseguren desconèixer els motius de la decisió del jutge.de l'habitatge des del juny del 2020. El jutge havia ordenat el desnonament tot i que la moratòria estatal de desallotjaments continua en vigor i no caducarà fins al 9 d'agost.(TSJC) ha informat que el propietari de l'immoble és un particular i que la demanda es tramitava al jutjat de primera instància 3 de Barcelona. L'home havia sol·licitat al febrer justícia gratuïta i el TSJC assegura que la víctima no va "complimentar" la fitxa per indicar si necessitava ajuda de serveis socials."Això implica que el jutjat no disposi d'autorització per traslladar alsinformació sobre el procediment" defensen des del tribunal. L'home, però, estava sota seguiment dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.El TSJC justifica que el desnonament tirés endavant malgrat l'informe presentat pels serveis socials. "Les circumstàncies que allà es recullen no són les que regula el Real Decret com a vulnerabilitat que permeti la suspensió del llançament", diuen en relació a la

