Alba Vergés i Oriol Lladó, nous vicesecretaris generals d'ERC

Una secretaria "antirepressiva"

renova l'executiva després de la conformació del nou executiu i nomena que també serà vicepresidenta del Parlament - icom a nous vicesecretaris generals de la formació. El partit explica en un comunicat que renova l'equip directiu amb la mirada posada en les. La proposta haurà de ser ratificada pel consell nacional del partit, que se celebrarà aquest dissabte.Vergés és proposada com a nova, càrrec que fins ara ocupava, nou director de l'Agència Catalana de Residus. Per la seva banda, l'exregidor de l'Ajuntament de Badalona,-que fa uns mesos va abandonar el consistori per discrepàncies amb la direcció municipal del partit-, és l'aposta de l'executiva per rellevaren el càrrec de vicesecretari general de Comunicació i Estratègia. Sabrià ocupa ara el càrrec de director de l'Oficina del president de la Generalitat, Pere Aragonès.El partit també proposa incorporar una secretaria de coordinació de política supramunicipal, que liderarà l'exdiputada al Congrés,, i una de Política Municipal i projectes transversals, que anirà a càrrec de l'exdelegada del Govern a la Catalunya central,. La nova secretaria de Coordinació Municipal i Ciutats Grans l'encapçalarà, regidor de Mollet del Vallès., exmembre de la mesa del Parlament, és la proposta republicana per ser la nova secretària d'Educació, Cultura i Esports, en substitució de l'actual consellera de Cultura,. El diputat i exconseller d'Afers Socials, Treball i Famílies,, estarà al capdavant de la nova secretaria de Política de Treball.Els republicans, en el marc d'aquests canvis, crearan una secretaria per "fer front a la incessant repressió de l'estat espanyol", segons explica el comunicat, i la batejarà amb el nom de Coordinació Estratègica Antirepressiva. Serà liderada per, actual secretària de Coordinació Municipal.Aquestes modificacions proposades per l'executiva dels republicans és possible gràcies a la modificació dels estatuts feta en l'últim congrés nacional del partit, un canvi que permet a lapassar de, i segons afirmen des de la formació, "seguir enfortint l'organització".

