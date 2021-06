Els símptomes que indiquen que el teu gos té un cop de calor

Les mascotes pateixen els efectes de la calor tant com les persones, i per això cal estar atents als animals de la casa per evitar que les altes temperatures afectin la seva salut.Elssón una respiració agitada, detenir-se enmig del carrer sense voler caminar, sudoració en excés, mantenir el cap cot, apatia i fins i tot convulsions. En cas que el teu gos en presenti algun, cal estar alerta.és no traure a passejar l'animal en els moments més calorosos del dia. Ara bé, si malauradament el gos ja pateix aquests efectes de la calor, és molt important portar-lo a un lloc a l'ombra i intentar rebaixar la seva temperatura mitjançant tovalloletes humides. Mai se l'ha de submergir en aigua freda i sempre cal acudir al veterinari tot seguit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor