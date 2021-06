Què passa si el teu gat vomita?

Més problemes vinculats a la boca

Gats amb estrès

La creença que és normal que unestà molt estesa, però, segons els experts,. "Un gat, en general, no hauria de vomitar mai", assegura el director mèdic de la Clínica Felina de Barcelona , Salvador Cervantes, a Rac1.Quan, la gent considera que els gats, però això tampoc és normal. Ni tampocperquè, com explica Cervantes, "el pèl hauria de ser eliminat per la femta".Si un felí vomita, pot voler dir que té un, com ara d'estómac, de pàncrees o de fetge. O també pot tenir relació amb una. Ben bé com els humans. "Alguna cosa li passa i cal investigar per solucionar-ho", diu Cervantes. Això no obstant, l'expert també admet que investigar-ho pot suposar "un esforç econòmic".En aquest cas, segurament, no té un problema. El veterinari explica que "molts gats mengen i vomiten en el moment en què estan, i això no és vomitar". Regurgitar implica quei "és freqüent en gats amb problemes d'angoixa o de competència entre companys a casa", diu.Molts gatsperquè els fan mal les dents, i és que, segons els estudis, un de cada tres gats té problemes a les dents o les genives. "Elés un dels més forts que patim els mamífers i a la llarga pot donar moltes complicacions", explica el veterinari., o augment del risc de tenir. Segons un estudi britànic, els gats amb boques afectades tenen més risc de desenvolupar malalties renals, que són la primera causa de mort entre els felins de més de deu anys.Els gats també poden patir. En aquests casos, la directora de Comunicació de la Fundació Trifolium, Núria Santamaria, explica que una teràpia que pot aportar benestar als felins és laCom funciona? La teràpia es basa a fer que elque circula per les meninges i el sistema craniosacral tingui uni emet unes pulsacions. Santamaria confirma que els animals als quals es practica es noten alleugerits: "La mirada de l'animal després és d'agraïment".

