Recomanen dur paraigua per protegir-se de les gavines a Barcelona

Barcelona està plagada de gavines i hi ha moments de l'any en què poden ser agressives amb els humans. Passa als cementiris de la ciutat, on recomanen anar amb un paraigua per protegir-se perquè les aus nien als terrats de les sepultures i sobrevolen per damunt dels visitants per evitar que s'atansin a les cries.

Així ho han explicat fonts de Cementiris de Barcelona a Betevé després que diversos usuaris hagin patit aquests atacs durant les darreres setmanes. Fins i tot és possible veure com alguns dels operaris del cementiri tenen els cascs de protecció abonyegats per les picades dels ocells. Els mateixos operaris expliquen que els volen "atacar directament" buscant-los "el cap i l'esquena" i tirant-los les deposicions.



Cementiris de Barcelona, després de rebre diverses peticions i escrits per part dels usuaris, han confirmat que "durant els mesos de maig i juny, les gavines nien als terrats d'alguns panteons dels cementiris de Montjuïc i Poblenou". A més, fent èmfasi que si és "imprescindible" visitar el recinte durant aquests mesos, aconsellen fer-ho amb "un paraigua obert perquè les gavines no s'acostin".

Els experts atribueixen aquest comportament agressiu al fet que durant aquesta època. "És una manera d'intentar defensar la seva cria d'una possible amenaça", ha afirmat a Betevé l'investigador de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona Joan Navarro.L'investigador explica que les gavines veuen elscom a "" i "fonts de". És per aquest motiu que Navarro creu que intenten evitar durant aquesta època intenten evitar que la gent s'aproximi als nius, alhora que assegura que "la resta de l'any no fan res".

