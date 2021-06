«El PSC m'apuja el lloguer»: cassolada contra el recurs a la regulació

🔴 ÚLTIMA HORA:



Davant l'amenaça del govern de l'Estat de tombar la regulació dels lloguers, sortim al carrer.



18H. Seu del PSC, c/Pallars.



Aquest dilluns ens sentireu, @miqueliceta @abalosmeco. No acceptem que feu la feina bruta a qui desnona i especula amb les nostres vides. pic.twitter.com/yCeoUOjwr1 — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) June 12, 2021

Més de 200 persones convocades peles concentren davant de la seu delaquest dilluns a la tarda, per rebutjar frontalment el recurs que el govern espanyol presentarà contra la llei catalana de regulació de lloguers al(TC). Amb tota probabilitat, el recurs serà aprovat demà al Consell de Ministres i el, ha assegurat aquest dilluns que l'executiu de Pedro Sánchez no demanarà a l'alt tribunal la suspensió immediata de la normativa. Una decisió que el ministre ha qualificat de "gest important".Durant la protesta s'han repetit els càntics "", "" i "". Abans de la concentració, els Mossos d'Esquadra han blindat amb tanques la seu del partit. A diferència de la protesta del Sindicat a la seu d'Esquerra que va acabar amb l'ocupació del local per part de manifestants, l'ampli desplegament policial (amb quatre furgons dels Mossos d'Esquadra) no ha permès als manifestants acostar-se a la seu.Elha retret al PSOE "no complir els pactes acordats amb el seu soci de govern" i amb els partits que van investir Pedro Sánchez. "Es posen de la banda dels fons voltor i del recurs presentat pel PP", ha valorat. Palomera atribueix a la mobilitzacióperò ha insistit que el sindicat no té la "seguretat absoluta" que la Moncloa segueixi finalment aquesta estratègia. "Cap informe jurídic de l'estat pot passar per sobre del dret a un habitatge digne", ha dit.Els manifestants han pintat el terra davant la seu del PSC: "". Així, els més de 200 concentrats pel Sindicat de Llogateres han mostrat el seu rebuig al recurs del govern espanyol entre clams com "L'habitatge és un dret, no un privilegi" i "Famílies al carrer i sou els responsables".La cassolada davant la seu dels socialistes és una mesura més de pressió després de la roda de premsa de divendres davant del parlament de mans del sindicat i els grups que van aprovar la llei:, la. L’alcaldessa de Barcelona,, també va manifestar públicament la seva oposició al recurs, comparant l'estratègia del PSOE amb la del PPEl govern espanyol defensa el recurs d'inconstitucionalitat per manca de competències de la Generalitat en aquest àmbit, recordant la resolució del Consell de Garanties Estatutàries que dictaminava vulneracions de la constitució.Tot i la presentació del recurs, la portaveu socialista al Parlament,, defensa que la voluntat del govern central és aprovar una llei del lloguer d’àmbit estatal., com recull el pacte de govern entre PSOE i Unides Podem. Mentre els morats continuen apostant per la regulació de preus, els socialistes són partidaris de reduccions fiscals pels propietaris.A més de la mobilització a Barcelona, també s’estan duent a terme concentracions a, davant de l’Ajuntament, i a les seus del partit a

