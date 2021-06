El retorn de Josep Piqué

"La Xina, l'enemic a abatre"

L'exministre d'Exteriors i expresident delha fet aquest dilluns una reaparició pública després d'un llarg període de silenci. Ha estat en un acte al Círculo Ecuestre, dins del cicle Agendes creuades, on ha estat presentat pel periodistaL'acte ha servit perquè l'exdirigent conservador passés revista a l'actualitat política. I fer-ho en un club on els exponents de la dreta espanyola sempre són rebuts com a casa seva.Josep Piqué ha opinat sobre els indults i ha dit que coincideix en aquest tema "amb: hi soc contrari en les actuals circumstàncies". Ha afegit que, en termes absoluts, ha defensat que els grans temes requereixen "consensos bàsics" en lloc d'emprar-los per ataacr l'oposició. Preguntat sobre la concentració de les dretes a Colón , Piqué ha afirmat que "d'aquí a uns dies ja no ens en recordarem, com els partits de futbol que fan mandra de jugar". L'exministre d'Exteriors ha mostrat la seva "desconfiança" envers la possibilitat queactui com un partit "pactista".Sobre siés un fenomen passatger, Piqué ha dit que el considera "un fenomen limitat, que pot estar entorn un 15% de l'electorat". Sobre, ha dit que malgrat que les elits i els mitjans han minimitzat el personatge, cal reconèixer que ha tingut capacitat per sumar suports transversals ("ha sumat cambrers i taxistes"). Ha considerat que si hi ha alternativa a, dependrà de com ho faci Casado.Piqué s'ha esplaiat en la política internacional d'Espanya. Ha posat en valor el pes de la diplomàcia i ha elogiat una acció exterior basada en la continuïtat dels interessos dels estats. "La cohesió interna d'un país és essencial per una política internacional sòlida", ha dit. En aquest sentit, a una pregunta de Carol, ha reconegut que el, amb les "imatges de conflicte intern", ha tingut "un cost en la imatge d'Espanya".L'ha fet una critica subtil a la política exterior decontra el procés, que ha considerat "analògica", amb el seu intent de pressionar sobre els grans diaris europeus, quan s'està en un món digital. "Això probablement va suposar un desgast", ha afirmat.Sobre la, ha subratllat que elshan pres una gran decisió estratègica: "Pels EUA, l'enemic a abatre és la". Sobre el gegant asiàtic, Piqué ha afirmat que "la Xina sap que per aconseguir l'hegemonia global i desplaçar el poder nord-americà, ha d'expulsar els Estats Units del sud de l'Àsia". Per això ha assenyalat que en el futur immediat assistirem a seriosos conflictes en la zona de l', "amb l'objectiu de fer excessivament costós pels EUA de romandre a la zona".L'expolític del PP ha dibuixat un panorama complex de l'escenari europeu. Ha assegurat que "Europa es pot construir sense Espanya, sense el Regne Unit o sense Itàlia, però no senseni". L'eix entre Berlín i París és essencial, ha dit per un projecte europeu que ha de reforçar la seva integració. Ha posat com a exemple de la feblesa europea el fet que un país com Indonèsia pot superar econòmicament Alemanya en els propers quinze anys. "Però actualment, els dos líders d'Alemanya i França són ànecs coixos:està de retirada iafronta una reelecció difícil". "França -ha afirmat l'exministre- és el país que ens angoixarà en els temps propers".

