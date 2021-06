El motorista mort a Moià va topar primer contra un porc senglar

Una carretera pendent de millores per evitar xocs amb animals

Aquest passat dissabte, 12 de juny,va morir a l'edat de 56 anys a Moià, tal com ja va informar aquest diari. Ho va fer després de patir dues col·lisions seguides: la primera, contraque va creuar la carretera per on transitava la víctima (la), tal com s'ha fet públic avui, i la segona, derivada d'aquesta primera, contra una furgoneta que circulava pel mateix vial però en el sentit oposat.Segons investigacions dutes a terme pels Mossos d'Esquadra, el conductor hauria intentat, sense èxit, evitar la topada amb el porc senglar. Un cop rebut l'impacte amb l'animal, hauria sortit disparat fins a encastar-se contra la furgoneta, conduïda per una dona que va registrarEls fets van tenir lloc al punt quilomètric 37 de la carretera C-59 (dintre del terme municipal de Moià) al voltant de les nou del vespre. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 21:24. Fins a l'escenari del sinistre s'hi van desplaçar dues patrulles de la policia catalana, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Pel que fa a l'afectació viària,en els dos sentits de la marxa fins ben entrada la mitjanit.La C-59 està pendent d'un projecte de millora per reduir de la. Concretament, en el tram que va des de l'encreuament amb laa Moià, fins a l'entrada a. Es tracta d'un tram d'uns 16 quilòmetres pel qual s'hi preveu una inversió de 3,6 milions d'euros.Entre les millores previstes hi ha la de construir diversos passis soterrats i un tancat per impedir l'accés directe dels animals en tots dos trams. Segons dades de la Generalitat, entre 2013 i 2017 hi va haver 18 accidents amb senglars o cabirols entre, i 16 al tram de la

