Mor ofegat un home a la platja del Somorrostro de Barcelona

Un home d'unsofegat aquest dilluns al matí a la platja del Somorrostro de Barcelona, segons ha informat Protecció Civil, que ha rebut l'avís a les 10.05 hores.La platja està vigilada, però en el moment dels fetsperquè s'inicia a les 10.30 hores. Hi han acudit dues unitats del SEM. A la platja aquest dilluns hi ha bandera verda.La Guàrdia Civil ha informat que l'homeL'han pogut treure de l'aigua inconscient i han avisat als serveis d'emergències que en arribar han certificat la seva defunció. La Guàrdia Civil ha obert diligències per identificar aquesta persona, que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor