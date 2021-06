Salut defensa retirar la mascareta en exteriors

Altres notícies que et poden interessar

El, s'ha mostrat partidari que la. "En determinades condicions", ha matisat el conseller, després de recordar que Catalunya va ser el primer territori que va introduir l'obligatorietat de la mascareta a la via pública, fa pràcticament un any, i que després s'hi van anar afegint altres comunitats autònomes. Per això, ha indicat, ara"Anar pel carrer sol, amb la bombolla o en grups petits sense mascareta, seria perfecte, normal", ha afirmat Argimon, que també ha dit que ", sense oblidar que la pandèmia no ha acabat". Les noves variants, especialment la Delta, és l'en aquests moments a Salut: "És el que ens pot tòrcer el camí".Així, el conseller ha demanat, la primera en què l'oci nocturn pot obrir després de molts mesos . Això no obstant, Argimon ha admès que la celebració no és el que més li preocupa, sinó l'i d'altres que puguin escapar de la vacuna.El conseller també s'ha mostratabans que marxin al seu destí: "Em sembla millor vacunar un estudiant d'Erasmus que la selecció espanyola".

