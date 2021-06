Aigües de Reus presenta el pla d'inversions 2021 dotat amb més de 5 milions d'euros

La planta fotovoltaica més gran de Reus

desplega aquest 2021 undotat amb, que suposa una "aposta decidida" per l'eficiència energètica, l'estalvi de recursos i l'economia circular. Es tracta també d'un "esforç inversor" alineat amb les polítiques de recuperació econòmica impulsades per l'arran de la crisi sanitària, assegura el consistori. El pla d'inversions inclou l'aportació de l'empresa municipal (4 milions d'euros) i la confirmació de l'Agència Catalana de l'Aigua del finançament d'actuacions a Reus, amb un import de 2,6 milions d'euros (1,4 milions el 2021 i 1,2 milions del 2022).Entre elsque s'impulsaran destaquen: una depuradora més eficient, una millora en el tractament dels fangs, la instal·lació d'una planta fotovoltaica, o la recuperació d'aigua subterrània, entre d'altres., han presentat conjuntament el pla d'inversions, aquest matí de dilluns.El projecte amb més assignació econòmica millorarà: 1,2 milions d'euros invertits entre 2021 i 2022. El projecte millorarà la qualitat de l'aigua de sortida per garantir encara més el control sobre l'aigua depurada, que, en bona part, se subministra per al regadiu agrícola i zones enjardinades. S'actualitzarà el sistema que s'havia anat deteriorant amb els anys, i que garanteix les condicions de vida dels microorganismes que extreuen amb processos biològics els contaminants de l'aigua residual.Pel que fa a les línies de depuració de l'EDAR, també es preveu la millora deés a dir, els residus sòlids que s'obtenen al final del procés de depuració mitjançant deshidratació. Una part dels fangs es destinen a la planta de compostatge de l'EDAR, mentre que la resta es destinen a camps agrícoles com adob. La inversió prevista en aquesta línia (423.000 euros) permetrà substituir els equipaments de recollida i transport dels fangs, substituir bombes i renovar les teles dels filtres premsa.El pla d'inversions preveu la instal·lació d'una planta fotovoltaica a l'EDAR, que serà la més gran de la ciutat. Comptarà amb unes 2.000 plaques solars i una potència de 635 KWp.ha confirmat la inversió de 564.000 euros, el 50% en cada anualitat.Cobrirà bona part de la demanda de la depuradora. El projecte preveu una producció màxima de 887.720 kWh/any, mentre que el consum anual de l'EDAR és de 3.064.924 kWh/any. La planta produirà un 28% de l'energia que consumeix la depuradora. A aquest percentatge cal sumar-hi l'energia que l'EDAR obté mitjançant cogeneració i que la convertirà enja que podrà produir un 60% del total de l'energia que consumeix.A banda de fangs deshidratats, l'EDAR produeixmitjançant la digestió (o fermentació) dels residus orgànics aïllats amb la depuració. Aquest recurs energètic es deriva a tres usos: generar escalfor en processos interns de la depuradora; comercialització com a electricitat; i generació de "fred per absorció", destinat a refrigerar el laboratori.S'han previst actuacions a la línia de pretractament, que és la primera etapa del procés de depuració i que recull tota la matèria sòlida que arriba amb l'aigua. Es millorarà tot el sistema de recollida i emmagatzematge de residus de desbast i la substitució de les bombes d'extracció de sorres.L'import deD'acord amb la línia d'inversions engegada els darrers anys per renovar les infraestructures en alta que transporten l'(col·lectors i estacions de bombament ), aquest 2021 s'ha previst executar la 2a fase del projecte per la reparació dels danys ocasionats pels aiguats de l'octubre de 2018 a l'EB Sud-Oest i a l'Obra de sortida de l'EDAR.La inversió prevista és de 135.000 euros.S'ha pressupostat 1 milió d'euros per a actuacions de recuperació d'aigua subterrània de fonts pròpies de proximitat. Entre altres, es preveuen les accions següents: actuacions per a recuperar el minat d'Almoster (a l'arribada al Clor Vell-Passeig Boca de la Mina) per al reg en cru (sense tractar) del Parc de les Olors i Jardí Botànic, mentre que l'excés serà derivat cap a l'ETAP de Reus per a tractar-la i injectar-la a la xarxa (96.000 euros); actuacions per recuperar l'antic minat del barri Fortuny, per utilitzar aquesta aigua crua (sense tractar) per al reg del parc del Lliscament i l'entorn del Parc dels Capellans; la recuperació de l'aigua dels pous existents a l'àrea de Bellissens mitjançant un tractament d'intercanvi iònic, amb una previsió entre 150.000-800.000 m³/any d'aigua recuperada (450.000 euros).Gairebé un 40% del pla d'inversions té com a objectiu laen la gestió del cicle integral de l'aigua. Els altres projectes es poden consultar a la pàgina web de l' Ajuntament de Reus