Junts reclama a Interior que garanteixi el servei d'escorta a Puigdemont

, secretari general de, ha avançat aquest dilluns que demanarà al nou conseller d'Interior,, que garanteixi el servei d'escorta a. Així ho ha verbalitzat en roda de premsa després de l'executiva del partit i un cop conegudes les peticions de presó per a l'exconseller Miquel Buch i el sergent Lluís Escolà per haver promogut, segons l'acusació, la protecció de l'expresident de la Generalitat. Sànchez ha admès que és una qüestió delicada d'abordar, però ha volgut clarificar que no ha fet aquesta reclamació per "pressionar" un membre del Govern, en aquest cas un independent proposat per ERC per liderar Interior Sànchez, de permís penitenciari, ha indicat que la petició de laindica la poca voluntat de l'Estat a negociar una sortida política al conflicte, i ha demanat al ministeri públic estatal, en mans de-exministra de Justícia amb el-, que revoqui la demanda de penes de presó. "És inacceptable que es plantegin peticions de presó per dues persones que van complir amb el seu deure, que és donar escorta al president de la Generalitat. Aquest és un tema que està pendent de resolució per part del Govern", ha ressaltat el secretari general de Junts.És en aquest punt que ha fet la petició a Elena per tal que es garanteixi la protecció, per part dels, de Puigdemont. L'expresident, exiliat a Waterloo i membre deldes del gener de l'any passat -fa dues setmanes, a banda, va recuperar provisionalment la immunitat perduda al març -, hauria de gaudir, segons ha manifestat Sànchez, el mateix dret a la protecció que tenen els qui l'han precedit en el càrrec tant en la residència habitual com en el despatx de treball.

