La primera trobada entre Sánchez i Biden es queda en un passeig de menys d'un minut

Han hagut de passarperquèhagi aconseguit una trobada amb el president dels EUA,. Tots dos líders no havien mantingut ni tan sols una conversa telefònica des d'aquell moment. Ha estat la cimera de l'OTAN la que ha facilitat un encontre amb Biden.Un encontre, però, que ha quedat reduit a un passeig de menys d'un minut.que ha mantingut el president dels Estats Units amb altres dirigents internacionals. Un indici de, abocada des del primer moment a afrontar els reptes de la recuperació econòmica als EUA. És ara, a partir de la cimera del G-7, que Washington comença a avaluar el front exterior.Un cop acabada la fotografia de família a la cimera de l'OTAN,cap a la sala de reunions. Fonts de Moncloa confirmen que estava pactat: "Tots dos es volien saludar, conèixer-se personalment i establir un primer contacte".en aquest ràpid intercanvi de paraules.Amb tot, a Sánchez. D'una banda, de cara a reforçar la seva posició enfront l'ofensiva de la dreta espanyola contra els indults. Però, sobretot, mirant a Rabat. Laés en aquests moments el conflicte internacional més delicat que ha de gestionar Madrid. Un xoc, el d'Espanya i el Marroc, davant el qual els EUA s'han inhibit, el que no vol dir que l'Administració Biden vulgui decantar les seves simpaties només cap a Rabat.Precisament aquest dilluns, amb una important presència nord-americana. Washington, però, ha enviat recentment un senyal a Rabat . En les maniobres no s'inclouran dos enclavaments del Sàhara que estaven previstos en el programa inicial. Un gest dels EUA per mostrar que la nova Administració no comparteix l'entusiasme de Donald Trump per la causa marroquina.

