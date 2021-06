Cristina Ferrando, nova jutgessa degana de Barcelona

, de 52 anys,després de guanyar les eleccions que s'han celebrat aquest dilluns a la. Ferrando, que és la magistrada del jutjat d'instrucció 14, s'ha imposat a les altres dues candidates,, del jutjat de primera instància 51, i, d'instrucció 24. En la votació hi han participat 137 magistrat dels òrgans unipersonals de Barcelona i jutges d'adscripció territorials en funcions de substitució.Ferrandoperquè no ha arribat a les 3/5 parts dels vots necessaris, 83. Els resultats en primera volta han estat 57 vots per Ferrando, 49 per Atarés i 36 per Coscollola. En segona volta, Ferrando s'ha imposat a Atarés per 71 a 59. D'aquesta manera, substituirà la magistrada, que des d'avui passa a ser jutgessa degana en funcions a l'espera que es tramiti el resultat de les eleccions i es publiqui en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).La nova jutgessa degana va ingressar a la carrera judicial l'any 1998 i sempre ha exercit la seva tasca jurisdiccional a, primer ali, des de 2005, al jutjat d'instrucció 14 de Barcelona. Ha compaginat la feina de jutge amb l'exercici de tasques governatives: va asumir el deganat del Prat i va formar part de la sala de govern deldurant els mandats deAixí mateix, també ha estat assessora confidencial designada per a Catalunya pelen matèria d'assetjament en l'àmbit judicial i també el de delegada d'igualtat del mateix òrgan a Catalunya. És membre de l'(APM).

