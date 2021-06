ERC s'atribueix la "bona notícia"

Finalmente el Gobierno no tumbará la Ley de Regulación del Alquiler aprobada en Catalunya.



La buena noticia es que a veces Esquerra tiene fuerza suficiente para ayudar a que pasen (o no pasen) cosas.



La mala es que sea todo tan difícil con un Gobierno supuestamente progresista. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) June 14, 2021

Llevamos dias hablando con el Gobierno estatal. No está para nada confirmado que no vayan a suspender la Ley que regula los alquileres. Hasta mañana no lo sabremos. Se mantienen las convocatorias de esta tarde en la sede del PSOE. La presión ciudadana era y sigue siendo la clave. — Jaime Palomera Zaidel (@JaimePalomera) June 14, 2021

El Ministre d'Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmat que(TC). La Moncloa, però, ho faràde la normativa, una capacitat exclusiva de l'executiu. Ábalos ha qualificat la decisió de "gest important".Minuts abans que Ábalos anunciés la decisió en una compareixença davant dels mitjans, la portaveu delal Parlament, Alícia Romero, havia assegurat que el govern espanyol no impugnaria la llei per suspendre-la automàticament.El ministre de Política Territorial, Miquel Iceta, havia insinuat la setmana passada aquesta possibilitat al Congrés, i el seu ministeri donava per fet el recurs si no s'arribava abans a un acord amb la Generalitat a en el marc de la comissió bilateral de cooperació, l'espai previst per resoldre dubtes de constitucionalitat sobre les lleis aprovades per governs o parlaments autonòmics.Romero ha afirmat que la intenció dels socialistes serà intentar mantenir la normativa vigent a través d'una. "S'intentarà que mentre hi hagi un conflicte de competències, l'Estat espanyol pugui aprovar la llei que té sobre la taula i intentar que la solució dels lloguers no arribi per decret, i com a mínim arribi amb una nova llei d'habitatge per a solucionar el problema", ha explicat.Les paraules d'Ábalos i Romero arriben quan la llei estatal d'habitatge acumula quatre mesos de retard. Un dels punts claus de la futura normativa és la regulació dels lloguers, que figurava al. Els socialistes, però, se n'han desmarcat i aposten per una política d'incentius als propietaris que rebaixin preus.L'amenaça del PSOE de presentar un recurs per suspendre automàticament la regulació catalana s'emmarca en les converses entre els socis de la Moncloa per desencallar la llei estatal. Sobre la taula de Podem ja hi ha la, que representaria una rebaixa de contingut en comparació amb la legislació catalana.Romero ha valorat que la regulació de lloguers catalana està sentenciada i ha insistit que Catalunya no té competències per aprovar una llei d'aquestes característiques.perquè s'articula a partir del codi civil català. El TC s'haurà de pronunciar després d'admetre a tràmit al gener un recurs presentat pel PP., ha sortit al pas de l'anunci d'Ábalos i ha atribuït la "bona notícia" a les negociacions d'ERC amb el govern espanyol. "De vegades ERC té prou força per ajudar a fer que passin coses", ha dit a través de Twitter.ERC és un dels partits que, juntament ambvan aprovar la regulació de lloguers al Parlament el passat mes de setembre., també ha valorat les paraules d'Ábalos. "Fa dies que parlem amb el govern espanyol i no està confirmat que no suspenguin la llei", ha dit al seu compte de Twitter. El sindicat manté la convocatòria de protesta davant la seu del PSC a Barcelona aquesta tarda.

