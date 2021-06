Sànchez tanca la polèmica a Junts: «Ningú m'ha demanat la dimissió»

Els indults, sense "penediment" a canvi

, secretari general de, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa després de l'executiva del partit. Ho ha fet de manera presencial, senyal de la rellevància de la convocatòria, després d'uns dies de remor interna a la formació liderada perpel posicionament que va efectuar la setmana passada sobre el valor de l'1-O. Davant les crítiques de dirigents de la formació i d'un pols dels seus crítics per rellevar-lo, Sànchez ha assenyalat que ningú li ha demanat la dimissió i ha assenyalat que en els últims dies hi ha hagut nou altes i tres baixes d'afiliats."En cap cas vaig escriure o he pensat mai que l'1-O no es va fer per guanyar la independència. Vam fer l'1-O per fer la independència. Qui cregui que, en aquest cas, vaig contribuir modestament al referèndum renunciant a la independència, o és que és molt ignorant o té mala fe.", ha reflexionat Sànchez, que ha indicat que és "molt difícil" sentir-se interpel·lat per manifestos "anònims", com el que va circular l'últim cap de setmana. El secretari general ha assenyalat que existeix la voluntat "d'erosionar" el projecte de Junts, i ha indicat que, també amb la vista posada en les municipals del 2023. "La crisi ha estat inexistent", ha remarcat.La setmana passada va ser convulsa a Junts. Divendres va començar a circular un document -sense que els seus autors s'identifiquessin explícitament- que pretenia recollir signatures per forçar l'adeu de Sànchez de la secretaria general . El motiu era el fet que el líder orgànic de Junts havia posat en dubte que l'1-O fos un acte concloent per proclamar la independèncoa, sinó que més aviat havia situat el pols pel referèndum unilateral com una via per forçar l'Estat a negociar. Una afirmació inclosa dins d'un article, publicat a l'Ara, en el qual responia a, líder d'ERC, que dies abans havia abonat els indults i havia rebutjat la via unilateral com a sortida al conflicte.El qüestionament de Sànchez, en tot cas, té més a veure amb la manera com va negociar el pacte ambper reeditar el govern de coalició a la Generalitat. De fet, són diverses les fonts consultades les últimes setmanes que descriuen el malestar de sectors de la formació per la manera com es va desenvolupar el tram final de les converses per part del secretari general. Tot i això, Puigdemont, president del partit i responsable de situar-lo al capdavant de les negociacions --, li va fer costat en una trobada telemàtica celebrada divendres passat.Puigdemont i Sànchez tenen una trajectòria compartida els últims anys. L'expresident de l'(ANC) va ser clau en la tria de l'exalcalde de Girona com a substitut d'a principis del 2016, i després van col·laborar de manera estreta en l'anomenat estat major del procés, que va exercir com a catalitzador del referèndum del 2017. Un cop Sànchez va ingressar a la presó, Puigdemont el va fitxar com a número dos de la llista de. També va beneir-lo com a secretari general de la, l'artefacte fallit previ a la fundació de Junts com a partit ja al marge de l'estructura del PDECat. Quan va arribar el moment de triar secretari general de la nova formació, Puigdemont també va fer costat a Sànchez, tot i que no tothom a Lledoners coincidia amb aquest posicionament.El secretari general de Junts també s'ha referit a laper part del govern espanyol. Sànchez els ha definit com una mesura "molt parcial" i "del tot insuficient" si el que es vol és una solució global al conflicte. En aquest sentit, ha citat les causes obertes per part de la justícia relacionades amb el procés, entre les quals ha citat la que hi ha contraper l'escorta de Puigdemont."Dic exactament el mateix que des del primer moment:, i estic convençut que de cap altre pres. Els indults no comportaran cap renúncia als ideals. Els indults només són un petit granet de sorra per llibertat i drets. Animo la majoria política alque ho té a la mà que assumeixi que aquesta solució al conflicte pot començar a trobar una via per accelerar-se a partir de l'aprovació d'una amnistia", ha ressaltat el dirigent independentista. L'amnistia ni tan sols va passar el sedàs de la mesa del Congrés dels Diputats, on no s'ha debatut la mesura.

