Un petard explota entre els clients de la terrassa d'un bar al centre de Sabadell

Encara falten uns dies per a la, però és un clàssic sentir l'unes setmanes abans d'aquesta popular celebració. A, igual que arreu, ja ha passat, però aquest dissabte a la nit s'ha viscut un incident que, sortosament, no ha anat més enllà.Un grup de persones estava llançant coets i, al passeig de la Plaça Major vaprenent alguna cosa, i va esclatar. L'explosió de colors va provocari un bon ensurt entre la clientela.Segons ha explicat un testimoni que es trobava al lloc, hi havia un grup llançant petards i prèviament ho havien fet amb normalitat, apuntant cap al cel.En el vídeo s'aprecia com una persona llança una cadira cap a la zona on es trobaria el grup enmig de l'explosió, els crits i tot el fum que s'havia generat.

