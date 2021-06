La premsa comarcal analitza els reptes de futur i reforça vincles

L'(ACPC) ha celebrat aquest dissabte la 13aDesprés que el 2020 la trobada s'hagués de fer de forma virtual, enguany s'han analitzat els reptes d'informar abans i ara a l'Hotel Comtes de Barcelona.Laha fet una ponència sobre aquests reptes alhora que un repàs a la seva dilatada trajectòria. A la cita també hi ha participat l', que el 2018 va guanyar el Premi Ramon Llull amb La força d'un destí, amb la ponència "De la realitat més propera a la ficció històrica: una trajectòria de novel·la".La trobada ha coincidit amb lai els editors de la premsa comarcal han aprofitat per intercanviar opinions i. Durant la convenció també s'ha presentat el treball guanyador del: De premsa de proximitat a mitjans multimèdia, camí cap al transmèdia? Anàlisi i proposta de l'adaptació dels mitjans de l'ACPC a les dinàmiques digitals.Durant la jornada, l'entitat va lliurar ela el9nou.cat, el portal digital del grup El 9 Nou. Els altres dos finalistes en la categoria de digitals van ser La Mira i El 3 de 8. D'altra banda, i com és habitual en les assemblees anuals, també es va reconèixer la revista de Manlleu El Ter pel seu 25è aniversari.

