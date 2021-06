Així pots aconseguir que no et truquin mai més per fer-te ofertes

Qué es la Lista Robinson (y cómo conseguir que dejen de llamarte para ofrecerte cambiar de compañía de teléfono), en 1 minuto ⏰😊🚀 pic.twitter.com/1C5lNKcPxh — Pau Garcia-Milà (@pau) June 3, 2021

Sortir de la llista de contactes de les empreses per evitar rebre trucades de publicitat és, sovint. Per molt que insisteixis, l'operador penja i l'endemà torna a sonar el telèfon pel mateix motiu.La solució a aquest problema és laTal com explica l'emprenador i comunicador català Pau Garcia-Milà, apuntar-s'hi és gratuït. En cas de rebre una trucada, si s'explica que es forma part de la llista les empresesde qui la rep.Les empreses tenen l'obligació de descarregar-se la Llista Robinson i comprovar que. "És la forma de dir oficialment que no vols rebre més trucades", explica Garcia-Milà. En altres països hi ha llistes similars amb altres noms.

