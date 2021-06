ERC defensa l'1-O però recorda que no es va poder culminar: «No vam ser prou forts»

ha recordat que l'va ser un referèndum d'independència, en què va guanyar el sí, però que no es va poder implementar el resultat: "No vam ser prou forts". Així ho ha afirmat, secretària general adjunta i portaveu de la formació, en una roda de premsa aquest dilluns.En ser preguntada sobre el significat del referèndum de l'octubre del 2017, arran dels últims posicionaments del president d'ERC,, i del secretari general de Junts,, Vilalta també ha defensat que d'aquells dies en surten "aprenentatges i debilitats" que han de servir per afrontar "els reptes del país".La portaveu republicana també s'ha pronunciat sobre lad'aquest diumenge. Vilalta ha definit de "punxada" la concentració de la dreta i de l'extrema dreta i defensa que "per moltes signatures i manifestacions que organitzin el consens democràtic del país es manté intacta". ERC demana al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "fer el que han dit que farien" i concedir els"si aquesta és la seva voluntat". Sobre les declaracions d' Ayuso apuntant Felip VI , la secretària adjunta d'ERC, creu que si el rei s'oposés a signar els indults , hauria d'perquè estaria faltant a les seves obligacions.Vilalta, tot i això, ha tornat a defensar l'i l'per acabar amb "la causa judicial contra l'independentisme". Sobre la data de la taula de diàleg, Vilalta creu que cal anar "pas a pas" i que primer prioritzen la ronda de contactes d'Aragonès amb els partits amb representació al Parlament, que es produirà durant aquesta setmana. Iceta proposava unaquest dilluns, proposta que ERC està disposada a "escoltar", però Vilalta reitera que no és la solució, que només passa per "votar lliurement" sobre la independència del país.Sobre l'anunci del govern espanyol de recórrer la llei de regulació dels preus dels lloguers , que s'ha produït en mig de la roda de premsa, Vilalta ho ha qualificat "d'un" i ha afirmat que l'Estat "no fa ni deixa fer". La portaveu creu que la llei és un "consens molt gran" i que les dades demostren que "està funcionant per frenar l'augment desorbitat dels preus del lloguer". "Intenten frenar una mesura que no existeix a l'Estat perquè el PSOE no té la voluntat d'aprovar-la", ha afirmat.Vilalta també ha celebrat l'acord que ha presentat aquest dilluns el Govern juntament amb els agents socials pel qual es destina un paquet dea empreses i treballadors afectats per la pandèmia. 993 milions d'euros aniran destinats amentre que s'injecten 60 milions d'euros en ajudes directes per les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor