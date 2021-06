Albiol deixa de finançar l'allotjament a la meitat de víctimes de la nau incendiada

L'Ajuntament de Badalona ha anunciat queque fins ara hi tenien accés. El govern municipal deal·lega "manca de recursos" i assegura que les 49 persones que se'n podran continuar beneficiant són les més vulnerables segons els serveis socials.Davant d'aquest escenari, les persones que es queden sense ajuda, en aquest cas al carrer Progrés, que ja estava ocupada per persones de la comunitat subsahariana. Afectats per la decisió de l'Ajuntament s'han concentrat aquest dilluns davant les oficines municipals per reclamar un "sostre" i "papers per a tothom".Des del seu retorn a l'alcaldia, Albiol haviadel Gorg, a qui acusava de causar problemes de convivència i cometre delictes. L'incendi no va fer variar l'estratègia de l'alcalde. Quan els bombers encara estaven apagant les flames, Albiol va assegurar que les víctimes "venien droga i causaven problemes als veïns".L'alcalde del PP ha prioritzat abans i després de l'incendi la resposta policial i, en canvi, ha amagat el treball social fet per entitats , tal com va explicar. CEPAIM hi va començar a treballar el 2015 i encara manté el contacte amb els afectats per l'incendi. Els seus informes deixen clar que les persones que vivien a la nau constituïen una "comunitat" i s'havien involucrat en els projectes d'inclusió impulsats.

