La Fiscalia demana sis anys de presó per a Buch per l'escorta de Puigdemont

Buch va negar que Escolà hagués de fer d'escorta

Lademana sis anys de preso per ai 15 anys d'inhabilitació per haver facilitat un servei d'escorta aa Bèlgica. En l'escrit d'acusació, el ministeri fiscal atribueix l'exconseller d'Interior els presumptes delictes deper facilitar a l'expresident un servei de protecció a l'estranger amb "persones de la seva estricta confiança a costa de les arques públiques".També s'acusa el sergent dels Mossos,, com a cooperador necessari i demana per a ell quatre anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació. La despesa per aquesta feina va ser de 52.712 euros, quantitat que reclama com a indemnització. A tots dos una fiança de 70.283 euros.El cas s'ha acabat d'instruir en un jutjat ordinari. Primera ho feia al, però quan Buch va deixar eli va deixar de ser aforat, el cas va passar al jutjat ordinari. La causa neix d'una querella interposada per la Fiscalia a instàncies deSegons la Fiscalia, l'agent va ser nomenatel juliol del 2018, però va deixar el càrrec a petició pròpia el març del 2019. Abans, durant i després d'aquest període, la Fiscalia veu acreditat que va estar fent d'escorta de l'expresident tot i que estava en situació de "cerca i captura" aEl mosso té àmplia experiència en matèria de seguretat i ha treballat en diverses empreses privades. Just abans de ser assessor d', com a mosso, va estar de baixa per uns problemes de salut i va acumular moltes vacances no gaudides. Per això, quan va ser anomenat assessor, càrrec de confiança que no requereix concurs públic de mèrits, va poder viatjar a Bèlgica en el seu temps lliure. Escolà no tenia un horari fix, sinó que despatxava periòdicament amb el conseller i li aportava informes.En la seva declaració a instrucció, Buch va negar que escollís d'assessor el sergent perquè fes d'escorta de Puigdemont. El conseller va indicar davant la magistrada que va decantar-se per tenir aquest agent com aperquè els seus assessors li van assegurar que tenia un perfil tècnic, experiència i coneixement del cos policial.També va manifestar que no tenia coneixement d'altres activitats de l'agent, ni prèvies ni les posteriors relacionades amb l'expresident. Buch va justificar la brevetat dels informes perquè només havien de ser resums que l'ajudessin a tenir una idea bàsica de les qüestions relacionades amb el cos.davant la instructora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor