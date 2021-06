Un nen de set anys, en estat greu després d'estar a punt d'ofegar-se al Segarra-Garrigues

Aquests canals

Son una trampa mortal per persones i molt més per tot tipus de fauna, hi hauria d'haver rampes o escales ( cada 150-200 mts.) per poder sortir en cas de caiguda accidental. La col·locació de tanques en els trams més transitats també seria uns solució