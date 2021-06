Iceta, sobre els indults: «Ho tenim a tocar»

El ministre de, ha explicat en una entrevista a El Món a Rac1 que els indults no consten a l'ordre del dia del Consell de Ministres d'aquest dimarts, però no es descarta que el president del govern espanyol porti -com en altres ocasions- qüestions "en mà" a la reunió, o que s'aprovin les pròximes setmanes. En qualsevol cas, Iceta s'ha mostrat convençut que, i que els indults arribaran abans de l'1 d'agost.Iceta ha afirmat que contràriament als presos, els exiliats hauran de passar pel procés judicial a l'Estat, i ha apuntat també queo el referèndum d'autodeterminació. Iceta també s'ha mostrat convençut que ella decisió del Consell de Ministres sobre els indults, perquè s'adoptarà d'acord amb la legalitat.El ministre ha comentat la manifestació de Colón contra els indults: "perquè va passar el que pensava que passaria". El socialista ha explicat que "la dreta, quan està enfadada, se'n va a la plaça de Colón", però defensa que "ahir eren menys que l'altra vegada,i amb notes de color de gallines a les banderes, un senyor vestit de toro, i la presidenta de la Comunitat de Madrid, intentant involucrar la Corona a l'embolic".Sobre la represa de les negociacions en la taula de diàleg, Iceta ha afirmat que "de vegades diem que es pot parlar de tot com si es pogués acordar tot". En aquesta línia, sosté queque l'amnistia sigui un acord de la taula de diàleg". Amb tot, Iceta assenyala que "és lògic que a l'inici del diàleg les posicions estiguin molt allunyades, però". Sintetitzant, el socialista assegura que "veiem impossible i no desitjable la ruptura, i també seguir com estem. Haurem de trobar un camí entre continuisme i trencament".

