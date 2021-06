Així van salvar la vida a Eriksen els metges, al mateix camp de futbol

Christian Eriksen, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

, ha declarat quedesprés de patir una "aturada cardíaca" durant el primer partit de l'Eurocopa de Dinamarca contra Finlàndia, aquest dissabte.Així ho ha explicat aquest diumenge en una compareixença de premsa amb, on han desgranat els detalls del desmai del jugador i de les dures hores posteriors viscudes per tota l’expedició danesa."Se n'havia anat, estava mort.va ser molt ràpid”, ha reconegut Boesen. “Ens van cridar al camp quan Christian es va desmaiar. Estava clar que estava inconscient. Quan vaig arribar a ell, estava de costat. Encara respirava i vaig poder sentir el seu pols, però de cop tot va canviar i vam haver d’actuar amb el desfibril·lador”, ha detallat.Boesen ha dit que el jugador està bé i que les proves a les quals s'ha sotmès fins ara han donat resultats positius. "No tenim una explicació de per què va passar. A hores d'ara no puc contestar aquesta pregunta”, ha assegurat.Van ser uns moments de pànic els que es van viure en el tercer partit de l', que enfrontava Finlàndia i Dinamarca a la ciutat de Copenhague. El jugador danès Christian Eriksen, de 29 anys, es va desplomar en ple partit quan només feia mitja hora que havia iniciat el partit.Eriksen va entrar en, i va ser atès a la gespa pels sanitaris en el mateix l'estadi, els quals van intentar reanimar-lo durant gairebé 15 minuts. Els seus companys d'equip el van envoltar per evitar que les càmeres gravessin al futbolista de l'Inter de Milà.

