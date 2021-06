Barcelona limita les estacions de recàrrega elèctrica de vehicles

Elha donat la primera llum verda a laque ha d'establir on es podran obrirper a, que el consistori denomina "electrolineres". Segons el pla, només permetran aquestes infraestructures enja existents."No volem noves benzineres a la trama urbana", ha explicat la tinenta d’alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, que ha destacat que la ciutat és "pionera" en aquesta regulació per "afavorir la transició energètica cap a una mobilitat que prioritzi l’ús del vehicle elèctric".El nou document, que ha iniciat la tramitació a la Comissió de Govern i se sotmetrà a aprovació definitiva al plenari, defineix el tipus d’instal·lacions de recàrrega i subministrament de bateries elèctriques que poden haver-hi.L'executiu diferencia entre les "", les estacions de recàrrega o d’intercanvi de bateries en aparcaments públic o de rotació i els espais d’intercanvi de bateries. L’objectiu és"per assegurar una distribució correcta de la xarxa i evitar concentracions excessives".La ubicació d’aquesta activitat es potencia bàsicament en els aparcaments d’accés públic i de rotació, que són espais ja existents, distribuïts pel territori i amb les condicions adequades; i també al voltant de les rondes i als polígons industrials.Les "" són les. Se n’admet la ubicació al voltant de les rondes, les vies d’accés al nus de la Trinitat, les àrees industrials i algunes altres zones amb prou aparcaments per acollir aquests espais. A més, les benzineres existents es podran convertir en electrolineres, sempre que compleixin les condicions del pla.Per altra banda hi ha lescom a activitat complementària en aparcaments de rotació d’accés públic que es podran ubicar en tots els aparcaments en règim d’explotació horària o rotació de la ciutat i en aparcament de rotació de centres comercials.Finalment, elsper a vehicles elèctrics de mobilitat personal com bicicletes, cicles de més de dues rodes, patinets o similars. S’admeten a tot arreu excepte a l’espai públic i equipaments.Barcelona téque concentren 896 punts de recàrrega elèctrica. D’aquests, el 80,6% s’ubiquen en aparcaments públics i la resta, un 19,6%, són en via pública. La gran majoria són o bé exclusius per a motocicletes (460) o estacions obertes a tot tipus de vehicles elèctrics (372), i els altres són punts de recàrrega amb recàrrega semiràpida i ràpida (50), exclusius per a taxis (10) o per a vehicles destinats a la distribució urbana (4).El pla permetrà fer més de. Hi ha 491 aparcaments que podran acollir punts de recàrrega, 51 benzineres que es podran transformar en electrolineres, i s’hi sumaran les que s’ubiquin a les rondes, els àmbits industrials i les àrees específiques de Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí.D'aquesta manera,de subministrament per a vehicles elèctrics. La xifra equival a gairebé sis vegades més que les d’avui dia, i és molt superior a les 92 benzineres de carburant que hi ha actualment a Barcelona, segons destaca el consistori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor