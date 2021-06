​El bloc Masachs de Sabadell: el sisè edifici que ocupa la PAHC

Un nom amb homenatge

Retrets de l’Ajuntament

Fa poques setmanes la PAHC Sabadell bufava deu espelmes de la seva fundació i dos anys i mig del darrer bloc ocupat , aquest dissabte han repetit l’acció al Centre, al carrer Calderón. Un immoble que han batejat amb el nom de, en record a dues germanes de la ciutat veïna de Barberà que van migrar, després de la Guerra Civil Espanyola, a Oradour-sur-Glane (França) i van ser assassinades pels nazis.Els pisos s'han destinat per a, perquè "són les que més pateixen el capitalisme ferotge", ha assegurat la plataforma en un comunicat, perquè han de fer front a "una muralla administrativa". Es tracta d’un edifici, tal com ha subratllat la PAHC, propietat del BBVA, "i de gran part dels habitatges de les famílies que venen a les nostres assemblees".Precisament, l’organització ha recordat aquest recent desè aniversari "i seguim en aquesta batalla", ja quea Catalunya, 10.961 el primer trimestre de 2021.Emilia i Angelina, veïnes de Barberà que el 10 de juny de 1944 van ser víctimes del centenar de soldats de les SS, que van exterminar les persones que hi havia al poble francès d’ Oradour-sur-Glane.Van assassinar un total de 643 persones, de les quals més de 200 eren nens. Una vintena dels morts eren espanyols i dues aquestes nenes d’11 i 7 anys. Per això, han volgut fer un "i a totes aquelles persones que es juguen la vida per aconseguir una vida millor".L’ocupació del bloc no ha agradat a l’que ha indicat que es tracta d’uns pisos "propietat d’un gran tenidor" i que l’administració local, a través del dret de tanteig i retracte, havia iniciat el procediment per comprar-lo. I estava previst destinar-los a aquelles persones que havien demanat un habitatge "a la Mesa d'Emergència, i que, per tant, han seguit els passos i compleixen els requisits".

