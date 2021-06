Els gossos llepen com a mostra d'afecte?

En l'imaginari popular hi ha la idea que quan un gos llepa el seu propietari és una mostra d'afecte. Una creença que moltes pel·lícules i sèries animades hi han contribuït, la clàssica imatge de l'animal passat la llengua per tota la galta i fins pels morros. Però, un estudi de l'entitat sense ànim de lucre, American Kennel Club , ho posa ara en dubte.Tal com ha assenyalat, en base a la feina d'investigadors cànids salvatges -llops, coiots, guineus i altres- que han justificat aquest hàbit com una pràctica que feien els cadells a les seves mares quan tornaven de cacera. Així que, la finalitat és que busca menjar.Es tracta d'una reacció natural, un instint que conserva el can. Però, el treball també ho atribueix, d'acord amb l'observació de diverses espècies, a una manera de saludar i que pot significar una sensació de seguretat i comfort.

