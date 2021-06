Hisenda és condemnada per arruïnar un casament

L'espanyola ha estatper l'l a pagareuros a una parella com a. Dos funcionaris d'Hisenda es van personar el dia del casament de la parella per cobrar un deute i van arruïnar la celebració.Tot va ocórrer el juny del 2019, a Extremadura, a la finca on s'estava celebrant el banquet de celebració delde Marcos i Irene. Eren les quatre de la tarda quan la núvia es va trobar dos homes a l'habitació, en una actitud "com si estiguessin a casa seva", segons detalla en la sentència el Jutge Luis Alfredo de Diego.Els homes van indentificar-se com ai van aclarir que venien a "" perquè l'contractada teniaamb l'Agència Tributària. Els funcionaris van demanar a la núvia que signés unes notificacions de la sentència per evitar l'embarg i van advertir-la que si pagaven a l'empresa de càtering estarien cometent unTot i que al principi van pensar que era una broma, de seguida van veure que no, ja que els funcionaris insistien molt en el seu propòsit. "Indignats per la situació i en xoc en veure que el casament se n'anava en orris", detalla la sentència, elsvan explicar als funcionaris que "de declarar ni de facilitar documents" i vanqueLa parella considerava que allò es podia solucionar "l'endemà o dilluns", però els funcionaris no van atendre la petició i es van quedar al recinte més de quatre hores. Segons explica el magistrat, quatre hores que "van distorsionar, entorpir i donar lloc a la desatenció de l'esdeveniment i dels convidats".Per tot, el jutge conclou que "" i estima completament la demanda que la parella va presentar contra Hisenda, així com concedir-los laque demanen.

