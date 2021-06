Últims dies per canviar pessetes per euros

El propers'acaba el termini per poderals edificis del Banc d'Espanya. És a dir, a l'edifici central de l'entitat, a Madrid, i en el cas de Barcelona, al número 17 de la plaça de Catalunya.Es tracta de l', ja que, inicialment, s'havia fixat el 31 de desembre del 2020, però amb l'esclat de la pandèmia, el Consell de Ministres espanyol va decidir ampliar el període sis mesos més.Segons les dades de l'autoritat monetària, i tot i que han passat gairebé dues dècades des que va començar a circular la moneda comuna,sense canviar.L'i es calcula que hi havia en circulació bitllets i monedes per valor de 48.750 milions d'euros. Des de llavors, s'ha bescanviat al voltant d'un 97% d'aquesta quantitat.

