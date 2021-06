El PP recull signatures contra els indults a la plaça Espanya de Barcelona

Unes desenes de persones han secundat la recollida de signatures organitzada aquest diumenge pel PP contra els indults als líders independentistes i "a favor de la convivència, la concòrdia i l'estat de dret". La campanya va arrencar fa quinze dies a les seus del partit, i ara s'ha traslladat al carrer, a Barcelona, coincidint amb la manifestació per la mateixa causa que s'ha celebrat a la plaça e Colón de Madrid A la plaça d'Espanya de la capital catalana han estat pocs els ciutadans que s'han apropat a signar el document. El vicesecretari d'organització del PP a Catalunya, Miguel Ángel Ochoa, ha dit no obstant això que la iniciativa és "en defensa dels milions de catalans que respecten la llei". Ochoa ha afirmat que no es pot "premiar aquells que amenacen amb tornar a delinquir".El PP ha convocat a Barcelona i a diverses capitals de província de tot l'Estat punts de recollida de signatures que són, en la seva literalitat, "en defensa de la Constitució, la Justícia i la igualtat de tots els espanyols" i "a favor de la convivència, la concòrdia i l'estat de dret". El document, que cal signar amb noms i cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon mòbil, demana l'adhesió contra "els indults del govern de Pedro Sánchez als condemnats per sedició i malversació".Malgrat que els populars van muntar una parada davant la seva seu, a la capital catalana, aquest ha estat el primer a la via pública, entre les dotze i la una del migdia. Durant aquesta hora han estat pocs els qui s'hi han apropat. No més d'algunes desenes de persones.Sense acceptar preguntes dels periodistes, Ochoa ha argumentat que la campanya de signatures contra els indults s'ha activat perquè "és molt greu premiar aquells que amenacen amb tornar a delinquir i no es pot permetre en cap democràcia". Sense "justícia i llei" no hi pot haver tranquil·litat a Catalunya; diem no als indults i sí a la justícia", ha rematat.

