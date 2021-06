La manifestació en contra del indults a Colón reuneix milers de persones

Alguns manifestants a Colón Foto: ACN

Participació desigual entre els partits

Santiago Abascal ha participat a la concentració a primera fila Foto: ACN

Una "Espanya unida"

La plaça de Colón de Madrid s'ha omplert aquest diumenge. Convocats pel col·lectiu Unión 78, encapçalat per Rosa Díez, María San Gil i Fernando Savater, la mobilització ha comptat amb la participació del PP, Vox i Cs. Segons l'organització, l'aforament s'ha completat i no s'ha permès l'entrada de més manifestants. Segons les primers estimacions de la Policia Nacional espanyola, hi han assistit unes 25.000 persones.L'acte, ha durat una mitja hora, ja començat amb retard per un problema tècnic (un generador que no ha arribat) i ha comptat amb la lectura d'un manifest. Contràriament al que va passar a la manifestació de Colón del 2018, en aquesta ocasió no ha pujat a l'escenari cap dels tres líders de la dreta,va cridar el 28 de maig a reaccionar contra el "xantatge" d'uns indults que "no tenen altre propòsit que conservar la majoria parlamentària" del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a qui acusa de "mantenir-se a la Moncloa a qualsevol preu"."No pensem tolerar passivament la conversió delnormal, com passaria amb la concessió d'indults a colpistes condemnats que han manifestat la seva condició expressa de reincidir burlant expressament els informes contraris del Tribunal Suprem de la fiscalia de l'Estat", sostenia la convocatòria.I la lectura del manifest, a càrrec de l'escriptor, ha anat en aquesta línia: "Ningú és fatxa per dir el mateix que deia Pedro Sánchez fa uns mesos". "De quina concòrdia parlen si ho volen tornar a fer?", ha afegit. "Prou ja!", ha insistity.en el seu discurs, ha dit que els indults són “un greu atemptat contra la democràcia”. “Gràcies per acudir a la crida, espanyols de bé, mil gràcies. Som majoria, som la immensa majoria de la bona gent que hi ha en aquest país”, ha argumentat.L'organització ha demanat a tots els assistents que observessin curosament "totes les mesures anticovid" és a dir que respectessin "" i portessn mascareta "en tot moment", unes indicacions que s'han complert a mitjes.La concentració ha comptat amb el suport de personalitats comTambé l'exalcalde de la Coruña Francisco Vázquez, el cineasta Iñaki i els professors Carlos Martínez Gorriarán i Rogelio Alonso.Pablo Casado ha encapçalat la delegació del PP on també hi ha participat la presidenta de la Comunitat de Madrid,, i el president de Múrcia,, a més del PPC ambal capdavant. Han excusat la seva presència adduint motius diversos el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo –per un viatge a Roma-; el d'Andalusia, Juanma Moreno –per "motius personals"-, i el de Castella-Lleó, Alfonso Fernández Mañueco –per assistir a les festes de Salamanca-. De fons hi ha el debat en el si del PP sobre la conveniència d'anar a la manifestació de la mà de Vox.hi han assistit "a títol personal", perquè –en paraules de la líder del partit, Inés Arrimadas- "no es manifesten els partits, sinó les persones". Cs volia evitar la fotografia amb Vox, però arribava a la cita després de patir revessos electorals importants a les eleccions generals, catalanes i madrilenyes.Vox, en canvi, hi ha assistit "en massa", segons va dir el portaveu parlamentari Iván Espinosa de los Monteros. Els de Santiago Abascal –que ha encapçalat la seva delegació- aspiren a convertir la convocatòria a Colón en una nova mostra de suport popular als seus postulats.va ajudar a catapultar la ultradreta al Congrés, on va obtenir 52 escons, i la cita d'aquest diumenge els pot situar de nou en la pugna amb el PP després de veure frenades les seves aspiracions a les eleccions de Madrid.Diversos manifestants a la concentració d'aquest diumenge a la plaça Colón de Madrid han expressat, que hi acudeixen perquè "" i veuen "injust" i una "aberració" els indults. "Venim perquè estimem Espanya i Catalunya, una Espanya unida sempre i si no la defensem, ens la trenquen", ha afirmat la Maribel, que ha viatjat en autobús durant la nit des d'Alacant. La manifestant ha insistit que "no es pot deixar impune" els presos independentistes, "que han volgut trencar Espanya, han donat un cop d'Estat i han donat un disgust" als espanyols. En Julio, votant de Vox, ha afirmat que els indults són "" i ha exigit la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.El manifestant ha explicat que no només es manifesta contra els indults, sinó que també ho fa contraEn Julio també ha criticat el president del PP, Pablo Casado, a qui ha acusat de ser "la mateixa escòria" que Sánchez. "La mateixa culpa té en Sánchez que el traïdor de Casado", ha opinat.Una altra manifestant, madrilenya resident a Suïssa, la Balbina, ha afirmat que està "en contra dels indults a persones que no ho mereixen" i van en contra "d'". "No és per ser d'un partit o d'un altre, és per estimar una Espanya unida", ha argumentat., com un grup d'Almeria, que ha iniciat el viatge cap a Madrid a mitjanit. Un d'ells ha explicat que és "injust" que s'indulti a persones "que han donat un cop d'estat" i ha reclamat que la justícia "sigui igual per a tots".

