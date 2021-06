Segon accident mortal als Túnels de Vallvidrera en menys d'un mes

El conductor d'una motocicleta, un home de 53 anys i veí de Sant Cugat del Vallès, va morir aquest dissabte a la tarda en un accident a la C-16, a l'interior dels Túnels de Vallvidrera, el segon sinistre que es registra en aquesta via en menys d'un mes, l'anterior va ser el 16 de maig en un xoc entre dos turismes.Aquest nou accident es va produir per una col·lisió entre un cotxe i el vehicle de dues rodes. El conductor del turisme va resultar ferit lleu.Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 17.25 hores, en què es detallava que l'impacte es va produir al punt quilomètric 5,3 i han obert una investigació per esclarir les causes de la col·lisió.Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles de la mateixa policia catalana, Bombers de Barcelona i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).La via es va tallar en tots sentits de la marxa i va reprendre la normalitat passades les nou de la nit. Amb aquesta víctima mortal ja són 53 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

