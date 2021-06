El dolor és massa profund per a poder expressar-se amb claredat. En el poc temps que va estar aquí tant ell com els seus pares van calar molt fons en tots nosaltres. Gent humil, treballadora, honesta i agraïda.Estarem amb vosaltres en aquest moment tan dur.



Descansa en pau Arnau pic.twitter.com/DRZqrHoHRk — CFS Alcoletge (@CFS_Alcoletge) June 11, 2021

El món del futbol sala català està de dol per, que ha patit un accident amb la seva motocicleta quan es dirigia a l’entrenament del seu equip.Així ho ha comunicat el club en un. “El dolor és massa profund per a poder expressar-se amb claredat. En el poc temps que va estar aquí tant ell com els seus pares van calar molt fons en tots nosaltres. Gent humil, treballadora, honesta i agraïda. Estarem amb vosaltres en aquest moment tan dur”, ha escrit el club.Molts clubs han expressat el seui al CFS Alcoletge.

