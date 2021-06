Més de 200 persones reclamen el tancament del CIE de la Zona Franca

"Sobren raons per tancar el CIE i revertir la violència institucional", ha denunciat Duch, que considera que enguany hi ha "una molt greu involució dels drets dins la política migratòria". "No podem permetre una opacitat tan gran", ha exclamat.Aziz Faye, portaveu del Sindicat Manter de Barcelona, considera "vergonyós" que els europeus puguin viatjar lliurement i els africans acabin als CIE. Ha afegit que "moltes persones han perdut la vida en aquests centres per la negligència dels directors, els policies i en definitiva de l'Estat".Des del 2013 la Fundació Migra Studium havia fet visites al CIE de la Zona Franca. Des que el centre va reprendre la seva activitat ara fa nou mesos encara no han pogut tornar a entrar, segons ha lamentat l'advocat Josetxo Ordóñez, "per una manca de resposta dels jutjats de control del CIE".En els sis mesos que el CIE ha estat obert el 2020 s'han presentat sis denúncies per maltractaments o tortura per part d'agents de la policia. Ha dit que és "imprescindible" que es deixi treballar a les entitats de drets humans i que es faciliti la tasca d'advocats, que han tingut "dificultats" per fer les visites. "Necessitem acabar amb la impunitat", ha denunciat l'advocada d'Irídia Laura Medina.