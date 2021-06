Commoció a l'Eurocopa: Christian Eriksen es desploma en ple partit

Ja fa més de 10 minuts que Eriksen ha caigut desplomat.#Euro2021 #denmarkfinland



pic.twitter.com/3oCBO9RnIt — Lo Tio Collons (@Lo_Tio_Collons) June 12, 2021

MEU DEUS ERIKSEN 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 força força pic.twitter.com/ZGqwdAyXPG — gi comentarista do botafogo (@gisellaandrade) June 12, 2021

Moments de terror en el tercer partit de l', que enfrontava Finlàndia i Dinamarca a la ciutat de Copenhague. El jugador danès, de 29 anys, s'ha desplomat en ple partit quan només feia mitja hora que havia iniciat el partit.En una escena terrible, l'estrella danesa que juga a l'ha començat a trotar, després a caminar i ha acabat caient de bocaterrosa a la gespa. Immediatament s'ha aturat el partit per a atendre'l. La UEFA ha comunicat a dos quarts de vuit de la tarda queLa commoció ha estat immensa per als seus companys, que no han pogut aturar les llàgrimes en veure una escena com aquesta. També diversos jugadors de Finlàndia han quedat molt afectats.Més de deu minuts ha estat rodejat pels seus companys. Els serveis d'emergència l'han atès durant tot aquest temps amb exercicis de reanimació i després de moments de molta angoixa, se l'han endut en llitera. El partit, evidentment, ha quedat completament aturat i els dos equips han marxat als vestuaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor