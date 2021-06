L'ANC replica a Junqueras i Sànchez que renunciar a la unilateralitat és renunciar a la independència

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) ha replicat les paraules tant del president d'ERC, Oriol Junqueras, com al secretari general de Junts, Jordi Sànchez,en el marc de l'estat espanyol és "".En un comunicat que han fet públic aquest dissabte, l'entitat adverteix quecom més aviat millor. L'ANC es pronuncia després que Junqueras hagi aparcat la via unilateral i Sànchez digués que l'1-O va ser concebut més per forçar una negociació amb l'Estat que no pas declarar de manera efectiva la independència. L'ANC afirma quedes de la convicció que el referèndum seria vinculant.En el comunicat, l'ANC diu que l'experiència demostra que les vies de negociació amb l'Estat. I posa d'exemple quan l'octubre del 2017 es va deixar en suspens la declaració d'independència apel·lant al diàleg amb l'Estat. Com a resposta, segons l'entitat, l'estat espanyol va activar el 155 i va empresonar els presidents de l'ANC i Òmnium.Després de l'encreuament de cartes d'aquesta setmana entre Junqueras i Sànchez, l'ANC es reafirma en el mandat expressat per la ciutadania a l'1-O que, segons diu, "obliga a fer una declaració d'independència efectiva al més aviat possible", sense fixar terminis.Per això, l’Assemblea assegura que. Segons l'entitat, s'ha de preparar el país per a un "nou moment de desbordament unilateral" que culmini el procés d’autodeterminació amb una declaració d’independència "efectiva". L'ANC conclou que "les setmanes i mesos que venen seran clau per avançar de manera efectiva i evitar l’operació d'Estat que pretén acabar amb els anhels independentistes".

