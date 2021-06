​Aitana esclata contra les notícies falses sobre ella: «Fins a on es pot arribar?»

Entiendo (y siempre entendí) la falta de privacidad y siempre entenderé que es una consecuencia de mi trabajo ¿pero hasta que punto aguantar noticias falsas de medios aparentemente serios? ¿hasta dónde se puede llegar? me encantaría saberlo😄 — Aitana (@Aitanax) June 11, 2021

La cantant catalanaa les seves xarxes socials per combatre les fake news que apareixen sobre ella i la seva vida. "Entenc (i sempre he entès) la falta de privacitat i sempre entendré que és una conseqüència de la meva feina", diu la jove que es va classificar en segona posició a OT 2017.Tot i això es pregunta: ¿Fins a quin punt hauré d'aguantar notícies falses de mitjans aparentment seriosos?,".La jove no ha fet referència a les informacions a les quals es refereix, però les últimes notícies sobre la seva vida privada fan referència a la casa que s'hauria comprat la jove a Madrid.

