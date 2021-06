Una persecució acaba amb un cotxe de la policia estimbat contra la casa dels pares de Salvador Illa

🛠️ Els serveis municipals han estat treballant per arranjar els desperfectes ocasionats per l'accident que va patir ahir una patrulla de la Policia Local mentre participava en una intervenció conjuntament amb @mossos i la policia de Vilanova. La zona ha quedat lliure de runa. pic.twitter.com/U7JGfqZYi9 — Ajuntament de la Roca del Vallès (@LaRocaV) June 12, 2021

Una persecució policial ha acabat amb, a la. Segons ha explicat ael regidor de Seguretat Ciutadana roquerol,, els fets han tingut lloc aquest divendres a la tarda, quan la policia local de Vilanova del Vallès rep diverses trucades alertant de la conducció temerària que estava fent un turisme.Un cop localitzat, el vehicle es fa escàpol, direcció a la Roca: "Ens van demanar si podíem intervenir per interceptar-lo. Un cotxe patrulla es va començar a desplaçar fins la zona. A l'intentar avançar un altre cotxe, aquest va fer un moviment brusc i el cotxe policial, per no xocar-hi, va fer una maniobra cap a l'esquerra, xocant contra el mur", relata.El xoc del vehicle policial ha tingut lloc a pocs metres on, finalment, s'ha pogut interceptar el vehicle fugitiu. Segons han informat des del consistori,ni en el sinistre del vehicle ni tampoc en l'impacte contra la casa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor