«El ventre del mar» d'Agustí Villaronga fa història al Festival de Màlaga en guanyar 6 premis

Una de les escenes del film Foto: ACN

Protagonitzada per Roger Casamajor i Oscar Capoya,reviu el naufragi de la fragata Alliance del 1816, en una història premiada al Festival Internacional de Cinema de Moscou. "En l'home hi conviuen el bé i el mal i s'ha de saber gaudir cada moment fins i tot els dolents", va manifestar en la roda de premsa Villaronga des de Màlaga.Basada en fets reals, la pel·lícula s’inspira en el capítol que porta el mateix títol de la novel·la, en què Baricco pretén entendre com s'enfronta l'ànima humana als conflictes. L'argument gira entorn de l'horror que viuen durant dies i dies 147 homes confinats en un rai, d'uns 12 metres de llarg per 6 d'ample, a la deriva al mig del mar. El naufragi va ser immortalitzat pel pintor francèsen el famós llenç 'El rai de la Medusa', conservat al Museu del Louvre.