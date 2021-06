i tot l'estat espanyol suma una nova revelació. Aquest dijous passat, els equips d'emergència van trobar el cadàver d'una de les nenes segrestades pel seu pare , que tenia la intenció d'utilitzar-les per fer mal a la seva anterior parella i mare de les filles. L', la més gran, va ser trobada a 1.000 metres de profunditat a l'interior d'una bossa, amarrada a una àncora.Aquest dissabte s'ha fet, que revela que la causa de la mort de la menor va ser un. El Tribunal Superior de Justícia de Canàries (TSJC) assegura que encara resten a l'espera dels resultats de les anàlisis toxicològiques, biològiques i histopatològiques. L'autòpsia la va realitzar l'Institut Anatòmic Forense ahir divendres, on també es va confirmar la identitat de l'Olívia a través d'empremtes dactilars.Al costat del cadàver de l'Olivia, també s'hi va trobar una altra bossa d'esports igualment llastada per l'àncora, però en aquest cas estava buida. El vaixell continua el seu rastreig a la zona., el pare de les dues nenes, també està desaparegut després de segrestar-les, en un nou cas de violència vicària Després de més de 40 dies de recerca, encara es busca el cos de l', la germana petita, de només un any. La desaparició de les germanes es va produir el dimarts 27 d'abril.va recollir les seves filles a les cinc de la tarda, tal com havia pactat amb Beatriz, mare de les nenes.Havia d'entregar-les a les nou del vespre,Llavors, el pare va advertir la mare que no les tornaria a veure mai més, i també va enviar missatges de comiat al seu pare i als amics.

