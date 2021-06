Reagrupament, partit que es va presentar juntament amb Junts a les eleccions del 14-F, demana, per la interpretació que va fer de l'1 d'octubre en un article al diari Ara, en el qual assegurava que l'1-O va ser concebut més com una via per forçar la negociació amb l'Estat que com a estratègia per proclamar "efectivament" la independència.La formació liderada per Josep Sort ha considerat, a través d'un comunicat difós aquest dissabte, que. En aquest sentit, el partit ha reiterat que "l'únic camí viable" per assolir la independència és una DUI ja que amb l'Estat no és possible negociar.Reagrupament ha subratllat que històricament s'ha demostrat que l'Estat "mai negociarà, a no ser que no tingui cap altre remei". Davant d'això, ha defensat que "només amb la força d'una DUI proclamada" es podran asseure per parlar amb l'Estat del "traspàs dels actius i la relació posterior".La formació ha considerat que l'1 d'octubre del 2017 va ser l'acte de patriotisme i sobirania més gran exercit pel poble de Catalunya, des de la proclamació de la República feta pel president Macià. A més, ha defensat que "no cal fer cap altre referèndum" perquè ja es va celebrar i guanyar per majoria. "Més de dos milions de catalans van participar-hi voluntàriament, jugant-se la pell per defensar la democràcia i la llibertat", ha detallat tot recordant que la DUI ja es va proclamar.Davant d'això, Reagrupament ha demanat que "s'aixequi la suspensió i es faci efectiva publicant-la al Diari Oficial de la Generalitat". "Només amb la Independència serem totalment lliures tant els catalans com els presos i exiliats", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor