La Guàrdia Civil intervé i filtra una trobada virtual amb Puigdemont i Junqueras

La portada completa d'aquest dissabte, 12 de juny.

. Aquests són els participants d'unaque aquest dissabte apareix en lloc d'honor de la portada de La Razón. La imatge ha estat, que va requisar-la del telèfon mòbil de Vendrell, exidirigent d'ERC.L'Institut Armat, de fet, tracta la trobada virtual com una. El diari, que cita fonts jurídiques, assegura que d'aquella reunió a distància era per tractar un pla "complex i detallat" per acap a la independència.

