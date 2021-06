Txarango presenta «El gran ball», un nou disc amb col·laboracions de luxe

Cançons eternes

La portada del disc Foto: Txarango

doble que ha gravat per a compensar la tristesa i el xoc que va suposar la suspensió de la gira de comiat El gran circ que tenien planificada per 2020 i de la que s’havien venut més de 100.000 entrades. El podeu escoltar sencer aquí Davant d’aquesta situació inesperada, Txarango va proposar a les persones que tenien entrada bescanviar-la per un exemplar d’aquest disc tan especial. Paral·lelament, també el van posar. Tot això per un temps limitat d’una mica més d’un mes i amb el missatge que el disc no es tornaria a fabricar ni a vendre.En total se’n van vendre 23.500, que són la totalitat de l’, que no està a la venda enlloc.El gran ball ha resultat un disc doble d’edició limitada i numerada on Txarango recupera les seves cançons més emblemàtiques amb col·laboracions de luxe:entre molts d'altres fins a arribar a un total de 51 artistes.Tota una demostració d’amor col·lectiu, entre Txarango, les seves cançons eternes, els i les artistes que hi col·laboren iTot i que l’edició física ja no es pot adquirir, a partir de la mitjanit de diumenge 13 de junyFinalment, el grup ha rebut. El primer per les més de 20.000 unitats venudes del seu darrer disc d’estudi De vent i ales editat el mes de juny de 2020, i el segon per les 23.500 unitats d’aquest darrer disc, El gran ball.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor